Ha il divieto di tornare a casa, ma la moglie se lo ritrova sul letto

La misura era stata adottata nell'ambito di una vicenda legata a presunti episodi di vessazioni e maltrattamenti

Nonostante un provvedimento appena notificato dall'autorità giudiziaria, sarebbe tornato nell'abitazione della moglie, violando il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare. È quanto contestato a un uomo arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato all'interno dell'appartamento dell'ex compagna. La vicenda si è verificata a Casoria, dove la donna, rientrando nella propria abitazione, si è trovata davanti una situazione del tutto inaspettata: l'ex marito era all'interno della casa e si sarebbe sistemato tranquillamente sul letto, nonostante non avesse più alcun titolo per accedere all'immobile.



Solo poche ore prima, infatti, all'uomo era stato notificato un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria che disponeva l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna. La misura era stata adottata nell'ambito di una vicenda legata a presunti episodi di vessazioni e maltrattamenti denunciati dalla stessa vittima.



Di fronte alla presenza dell'ex marito nell'abitazione, la donna ha immediatamente chiesto aiuto contattando il numero di emergenza 112. La richiesta di intervento ha fatto scattare l'arrivo dei carabinieri della stazione di Arpino di Casoria e dei militari della sezione radiomobile di Casoria.



Gli operatori, una volta raggiunta l'abitazione, hanno proceduto all'identificazione dell'uomo e agli accertamenti sulla violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. Considerata la violazione del provvedimento appena notificato, il soggetto è stato arrestato e trasferito in carcere.



L'uomo si trova ora presso una struttura penitenziaria in attesa dell'udienza di convalida e dei successivi sviluppi giudiziari.



L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza dei provvedimenti di protezione adottati nei casi di presunti maltrattamenti e la necessità di un intervento tempestivo delle forze dell'ordine quando vengono violate le misure disposte a tutela delle vittime.