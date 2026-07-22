Guasto sulla linea, stop a intera tratta della Circumvesuviana

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del malfunzionamento né sui tempi previsti per la ripresa della circolazione

Disagi per i passeggeri della Circumvesuviana sulla tratta Pomigliano-Volla, lungo la linea Napoli-Nola-Baiano, dove la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa a causa di un problema tecnico legato all'alimentazione. A comunicarlo è Eav, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico regionale, che ha informato gli utenti dell'interruzione e dell'avvio delle verifiche necessarie per individuare e risolvere il guasto.«Siamo già al lavoro per risolvere la problematica in tempi brevi», ha fatto sapere l'azienda, impegnata nelle operazioni di ripristino della regolarità del servizio.Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del malfunzionamento né sui tempi previsti per la ripresa della circolazione. I tecnici Eav sono al lavoro per consentire il ritorno alla normalità sulla tratta interessata.Alla risposta sul tema della sicurezza, Manfredi ha aggiunto la necessità di affiancare agli interventi delle forze dell'ordine anche un percorso di prevenzione sociale ed educativa. «Alla repressione va affiancato un lavoro sociale, educativo e il recupero del controllo familiare», ha concluso.Un richiamo, quello del sindaco di Napoli, alla necessità di un'azione coordinata tra Stato, enti locali, scuole e famiglie per affrontare un fenomeno complesso che riguarda sempre più spesso anche fasce di età molto giovani.