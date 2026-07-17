Guasto in ospedale, attività sospese

sono state regolarmente assicurate tutte le prestazioni urgenti e le attività di emergenza

Un improvviso guasto alla rete elettrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ha provocato la temporanea sospensione di alcune attività sanitarie programmate all’interno del nosocomio salernitano. A comunicarlo è stata la stessa direzione dell’ospedale, che si è scusata con gli utenti per i disagi causati, spiegando che l’interruzione ha reso necessario adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza dei pazienti.«Al fine di garantire la massima sicurezza dei pazienti – ha fatto sapere la direzione – è stata disposta la temporanea sospensione di alcune attività sanitarie programmate in regime di elezione».Durante il guasto, tuttavia, sono state regolarmente assicurate tutte le prestazioni urgenti e le attività di emergenza, grazie alle procedure organizzative predisposte per garantire la continuità dei servizi non differibili.Dopo alcune ore, il problema alla rete elettrica è stato risolto e il funzionamento dell’impianto è stato ripristinato. Le attività assistenziali hanno quindi iniziato a tornare progressivamente alla piena operatività.L’episodio arriva a poche settimane dall’insediamento del nuovo direttore generale del Ruggi, Nicola Cantone, nominato alla guida dell’azienda ospedaliera al posto di Ciro Verdoliva.Cantone, avvocato originario di Aversa, con una formazione specifica nel settore della gestione sanitaria e dell’organizzazione delle aziende pubbliche, aveva già ricoperto incarichi dirigenziali in ambito sanitario, tra cui quello di direttore amministrativo dell’Asl Napoli 2 Nord.