Gravi carenze igieniche, chiuso noto locale in Costiera

I militari del NAS hanno disposto il divieto di commercializzazione di circa 30 chilogrammi di prodotti alimentari

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Stazione di Sorrento e del NAS di Napoli nelle attività di ristorazione della Costiera Sorrentina. Nel corso delle verifiche, i militari hanno scoperto un esercizio commerciale che operava in violazione delle autorizzazioni previste, facendo scattare l'immediata sospensione dell'attività. L'ispezione è stata effettuata in un locale situato nel cuore di Sorrento, dove gli operatori hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Le condizioni rilevate hanno reso necessario il provvedimento di chiusura immediata dell'esercizio, disposto a tutela della salute pubblica.Secondo quanto emerso dai controlli, l'attività risultava autorizzata esclusivamente per il servizio di asporto (take away), ma nella realtà funzionava come un vero e proprio ristorante, con sala dedicata ai clienti e servizio ai tavoli, senza le necessarie autorizzazioni amministrative.Oltre alle irregolarità legate alla somministrazione di alimenti, i militari del NAS hanno disposto il divieto di commercializzazione di circa 30 chilogrammi di prodotti alimentari ritenuti non conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.Al termine dell'ispezione sono state contestate diverse violazioni amministrative al titolare dell'attività, che dovrà pagare sanzioni per un importo complessivo di circa 7mila euro.L'operazione rientra nella più ampia attività di controllo avviata dai Carabinieri e dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e amministrative nei pubblici esercizi della penisola sorrentina, soprattutto durante il periodo estivo, quando il notevole afflusso di turisti comporta un aumento delle attività di ristorazione e dei controlli a tutela dei consumatori.