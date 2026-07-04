Grave malore al Lido Mappatella, turista messa in salvo dal 118

L'ambulanza ha raggiunto rapidamente il lungomare, ma durante il recupero della paziente si è verificato un rallentamento dovuto a una difficoltà logistica

Momenti di forte apprensione questa mattina, intorno alle 10, sulla spiaggia libera della Mappatella Beach, sul lungomare Caracciolo di Napoli, dove una turista ungherese è stata colta da un improvviso malore, compatibile con un sospetto ictus. Le condizioni della donna sono peggiorate nel giro di pochi istanti, tanto da rischiare l'ostruzione delle vie respiratorie. Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento di un'infermiera presente tra i bagnanti, che ha prestato i primi soccorsi, riuscendo a stabilizzare la situazione nell'attesa dell'arrivo dei sanitari.



Determinante anche il contributo degli operatori socio-sanitari del servizio comunale di assistenza alla spiaggia, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso, garantendo supporto al personale del 118.



L'ambulanza ha raggiunto rapidamente il lungomare, ma durante il recupero della paziente si è verificato un rallentamento dovuto a una difficoltà logistica. Il personale sanitario, infatti, non era stato informato della presenza della pedana di accesso per persone con disabilità installata sull'arenile, circostanza che ha reso più complesso il trasporto della barella fino all'ambulanza.



La donna è stata infine trasferita utilizzando la sedia a rotelle in dotazione al 118 e accompagnata in ospedale, dove è stata affidata alle cure dei medici.



Sul posto si è recato anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha incontrato gli operatori e alcuni cittadini protagonisti dei soccorsi.



«Da questa vicenda emergono tre aspetti positivi: l'ambulanza è arrivata tempestivamente, sulla spiaggia erano presenti persone preparate, come l'infermiera intervenuta immediatamente, e si è creata una straordinaria gara di solidarietà tra i presenti. È questo il segnale più bello. Mi sono personalmente complimentato con gli operatori OSS del Comune e con tutti coloro che hanno contribuito ai soccorsi», ha dichiarato il parlamentare.