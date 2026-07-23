Grave incidente sul Raccordo dell'A3, ambulanze sul posto

Il traffico è andato in tilt sia lungo il raccordo autostradale sia sulle principali arterie cittadine

Gravi disagi alla circolazione sul raccordo dell'Autostrada A3 Napoli-Salerno, dove un incidente che ha coinvolto almeno due automobili ha provocato lunghe code e forti rallentamenti. Lo scontro si è verificato subito dopo lo svincolo di via Marina, in direzione Salerno. A seguito dell'impatto, una delle vetture si è girata su sé stessa, terminando la corsa sulla corsia opposta, mentre un'altra è rimasta ferma a bordo carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, insieme ai sanitari del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, giunti per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli coinvolti.Al momento non è stato reso noto il numero delle persone rimaste ferite né sono state diffuse informazioni sulle loro condizioni. Non risultano, allo stato, conferme ufficiali sull'eventuale presenza di vittime.L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il traffico è andato in tilt sia lungo il raccordo autostradale sia sulle principali arterie cittadine, con code che hanno raggiunto il centro di Napoli. Per percorrere circa cinque chilometri dell'asse costiero si sono registrati tempi di percorrenza superiori ai 40 minuti.Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati sono proseguite per consentire il graduale ripristino della normale circolazione. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale.