Grave incendio nell'area flegrea: evacuata Canale 21, fiamme nelle concessionarie

Il vento continua però ad alimentare il fronte delle fiamme, rendendo particolarmente complesse le operazioni

Momenti di forte apprensione a Pozzuoli, dove un vasto incendio è divampato nella zona dell'Accademia Aeronautica. Complice il caldo intenso e il vento che soffia con forza sulla città, le fiamme si sono rapidamente propagate tra la sterpaglia, rendendo necessario l'intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco. A scopo precauzionale è stata evacuata anche la sede dell'emittente televisiva Canale 21, oltre ad alcune concessionarie presenti nell'area. Il rogo ha infatti raggiunto le vicinanze dei piazzali, provocando l'esplosione degli pneumatici di diverse automobili, con forti boati avvertiti anche a distanza.



Sul posto stanno operando più squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Il vento continua però ad alimentare il fronte delle fiamme, rendendo particolarmente complesse le operazioni.



L'incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche dai comuni limitrofi, mentre nella zona l'aria è diventata irrespirabile. Al momento il rogo è ancora in corso e le autorità stanno monitorando costantemente l'evolversi della situazione.