Grande partecipazione a Napoli per “Cantieri del Futuro”

il progetto di Officina delle Idee guarda alla classe dirigente di domani

Si è svolto presso il Circolo Rari Nantes di Napoli l’appuntamento con “Cantieri del Futuro”, il format promosso dall’Associazione Officina delle Idee, nato per favorire il confronto tra l’attuale e la futura classe dirigente, creando uno spazio di dialogo tra istituzioni, professionisti, imprese e giovani.

L’evento ha registrato una grande partecipazione e ha visto protagonisti numerosi ragazzi, confermando il forte interesse delle nuove generazioni verso i temi della formazione, della partecipazione e dell’impegno civico.

Tra gli ospiti istituzionali sono intervenuti il Vice Ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli e il Presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi, che hanno condiviso riflessioni e prospettive sul ruolo dei giovani nello sviluppo della Campania e del Paese, offrendo un’importante testimonianza del valore del confronto istituzionale.

«Con Cantieri del Futuro vogliamo creare un laboratorio permanente di idee, in cui esperienza e innovazione possano dialogare per formare una nuova classe dirigente competente, responsabile e pronta ad affrontare le sfide del domani», dichiarano gli organizzatori di Officina delle Idee (nella foto Antonio Saviano).

Dopo il successo delle tappe di Roma, Milano e Abruzzo, anche Napoli conferma la crescita e la forza del progetto “Cantieri del Futuro”. Un risultato che rafforza la missione di Officina delle Idee: creare occasioni di confronto tra generazioni diverse e contribuire alla formazione della classe dirigente del futuro, mettendo al centro il talento, il merito e la partecipazione dei giovani.