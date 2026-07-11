Grande Cono, più navette e altri orari per le visite

La modifica nasce dall'esigenza di affrontare alcune difficoltà riscontrate soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica

Nuove regole per rendere più agevole la visita al Vesuvio senza modificare i criteri di sicurezza e tutela ambientale. Il Parco Nazionale del Vesuvio ha infatti aggiornato il protocollo di fruizione del Sentiero del Gran Cono, uno dei percorsi naturalistici più conosciuti e frequentati d'Italia, introducendo in via sperimentale una maggiore elasticità negli orari di ingresso per i visitatori in possesso del biglietto ordinario. La principale novità riguarda la possibilità di accedere al sentiero anche in una fascia oraria più ampia rispetto a quella indicata sul ticket. I visitatori potranno infatti presentarsi all'ingresso fino a due ore prima oppure fino a due ore dopo l'orario stampato sul biglietto, sempre nel rispetto dell'orario di chiusura del sito e delle disposizioni previste per garantire la sicurezza dei partecipanti.



La modifica nasce dall'esigenza di affrontare alcune difficoltà riscontrate soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica. Nei mesi caratterizzati da un elevato numero di visitatori, infatti, rallentamenti lungo la viabilità di accesso al vulcano e tempi variabili del servizio navetta avevano reso complicato, in alcuni casi, arrivare puntuali rispetto all'orario indicato sul biglietto, nonostante la prenotazione regolarmente effettuata.



La nuova misura punta quindi a migliorare l'organizzazione dei flussi turistici, evitando che ritardi indipendenti dalla volontà dei visitatori possano compromettere l'esperienza di visita.



"Il nostro obiettivo è garantire ai visitatori un'esperienza sempre più efficiente e di qualità, nel pieno rispetto della sicurezza e della tutela di un ambiente di straordinario valore naturalistico", ha dichiarato il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca.



Il presidente ha inoltre precisato che la maggiore flessibilità non comporterà alcun aumento del numero massimo di persone ammesse sul percorso e non modificherà gli standard di protezione ambientale previsti. La misura, al contrario, consentirà una distribuzione più equilibrata delle presenze durante l'intera giornata, evitando concentrazioni eccessive in determinate fasce orarie.



"Un Parco Nazionale moderno deve saper coniugare tutela, sicurezza e qualità dei servizi - ha aggiunto De Luca - È questa la direzione che stiamo seguendo: ascoltare le esigenze dei visitatori, monitorare costantemente l'efficacia delle misure adottate e intervenire con soluzioni che rendano la fruizione sempre più sostenibile, efficiente e rispettosa del patrimonio naturale che abbiamo il dovere di custodire".



Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel protocollo di accesso al Sentiero del Gran Cono. I biglietti continueranno a essere acquistabili esclusivamente online e rimarrà in vigore il sistema di contingentamento degli ingressi, studiato per garantire una visita sicura e compatibile con la tutela dell'area vulcanica.



L'accesso al sentiero sarà infatti regolato attraverso un numero massimo di presenze: potranno entrare fino a 360 persone ogni ora, organizzate in gruppi da venti visitatori con partenze programmate ogni dieci minuti.



Restano invece invariate le condizioni previste per i biglietti last minute, destinati a specifiche esigenze organizzative e soggetti alle regole già stabilite dal protocollo. La nuova fase sperimentale sarà monitorata dal Parco per valutare l'efficacia delle modifiche introdotte e verificare eventuali ulteriori interventi utili a migliorare la gestione di uno dei luoghi simbolo del patrimonio naturale campano.