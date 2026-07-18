Grande caldo, si attende a breve un lieve miglioramento

L'anticiclone africano responsabile della fase di caldo intenso continuerà comunque a mantenere temperature elevate ancora per diversi giorni

L'ondata di caldo africano continua a interessare gran parte dell'Italia e anche nella giornata di oggi le temperature resteranno elevate, con condizioni considerate di particolare rischio per la salute. Il sollievo, seppur graduale, arriverà soltanto nelle prossime ore: un primo lieve miglioramento è atteso da domani, mentre per un ritorno a valori più vicini alla media stagionale bisognerà attendere la prossima settimana.Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, oggi sono 16 le città contrassegnate con il bollino rosso, il livello massimo di allerta che indica condizioni meteorologiche capaci di provocare effetti negativi sulla salute non solo delle persone fragili, ma anche della popolazione sana.L'allerta massima riguarda Bologna, Brescia, Civitavecchia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. In queste aree le autorità raccomandano particolare prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando il caldo raggiunge i valori più elevati.La situazione inizierà a cambiare lentamente già domani, quando il numero delle città interessate dal bollino rosso scenderà da 16 a 14. Tuttavia non mancheranno peggioramenti locali: Bari e Napoli passeranno dall'allerta arancione a quella rossa, entrando quindi nella fascia di maggiore attenzione.Al contrario, alcune città vedranno un miglioramento delle condizioni: Bologna, Brescia, Milano e Torino passeranno dal livello rosso al bollino giallo, segnale di una graduale attenuazione dell'emergenza caldo.L'anticiclone africano responsabile della fase di caldo intenso continuerà comunque a mantenere temperature elevate ancora per diversi giorni, con valori superiori alla media e un'elevata percezione del caldo a causa dell'afa e dell'umidità.Gli esperti invitano a seguire le consuete precauzioni: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere frequentemente acqua, limitare gli sforzi fisici nelle fasce orarie a rischio e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con problemi di salute.Il ritorno a condizioni climatiche più sopportabili è atteso nel corso della prossima settimana, quando le temperature dovrebbero progressivamente diminuire riportandosi su livelli più compatibili con il periodo estivo.