Grande caldo, Napoli da bollino rosso

Per chi rimarrà nelle aree colpite dall’ondata di calore restano fondamentali le raccomandazioni per ridurre i rischi

L’Italia si prepara a vivere una nuova fase di forte caldo, con una netta spaccatura climatica tra Nord e Sud. Mentre le regioni settentrionali iniziano a beneficiare di temperature più miti e di un graduale miglioramento delle condizioni meteo, il Centro-Sud e le isole maggiori restano sotto pressione per l’avanzata dell’anticiclone africano. L’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute conferma un aumento del rischio sanitario in diverse città italiane, con milioni di persone chiamate a fronteggiare una nuova fase di temperature elevate. Napoli e l’area metropolitana si preparano a vivere il momento più critico: dopo giorni caratterizzati da caldo intenso e umidità elevata, il capoluogo campano entra nella fascia di massima allerta.



Nella giornata di ieri erano 14 le città con bollino rosso, mentre Napoli e altri centri si trovavano ancora in allerta arancione. Da oggi, invece, il livello di emergenza aumenta con l’inserimento del capoluogo partenopeo tra le città a rischio massimo. La situazione peggiorerà ulteriormente domani, quando il numero dei centri interessati dal bollino rosso salirà ancora, soprattutto nelle regioni meridionali.



Diverso lo scenario al Nord, dove l’arrivo di correnti più fresche porterà un deciso miglioramento. Diverse città settentrionali si avviano verso condizioni più sopportabili, con il ritorno del bollino verde e un progressivo calo delle temperature.



Per chi rimarrà nelle aree colpite dall’ondata di calore restano fondamentali le raccomandazioni per ridurre i rischi: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente, prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone con fragilità, e limitare gli sforzi fisici durante le ore di punta.