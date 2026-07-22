Grande caldo, il quarto anticiclone africano è già alle porte

Un'estate che continua a distinguersi per le temperature elevate e per la frequenza degli episodi di caldo estremo

Dopo giorni caratterizzati da afa intensa e temperature ben oltre le medie stagionali, l'Italia sta vivendo una breve parentesi di sollievo grazie ai temporali e a un lieve calo delle temperature. Una tregua che, però, secondo gli esperti, è destinata a durare poco. Già dalla prossima settimana è infatti previsto il ritorno dell'anticiclone africano, con un nuovo e deciso aumento del caldo che potrebbe culminare, entro la fine di luglio, nella quarta ondata di calore dell'estate.Si è conclusa la terza fase di caldo intenso, iniziata l'8 luglio, dopo le precedenti ondate che avevano interessato il Paese tra il 24 maggio e il 2 giugno e successivamente dal 17 giugno al 1° luglio. Un'estate che continua a distinguersi per le temperature elevate e per la frequenza degli episodi di caldo estremo.Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il rischio è che ci si stia progressivamente abituando a condizioni climatiche sempre più eccezionali. Temperature di 34 o 35 gradi vengono ormai percepite come "normali", mentre non sono rari i picchi di 38 o addirittura 40 gradi. Uno scenario molto diverso rispetto agli anni Ottanta e Novanta, quando nel mese di luglio le massime si attestavano generalmente tra i 30 e i 33 gradi.Ancora qualche temporale, poi torna il soleDopo i violenti temporali e le grandinate degli ultimi giorni, il tempo si manterrà più stabile fino a sabato. Le temperature saranno comunque elevate, con valori intorno ai 32 gradi al Nord, 34 gradi al Centro e 36-37 gradi al Sud, ma decisamente più sopportabili rispetto ai giorni scorsi.Le uniche condizioni di instabilità riguarderanno alcune zone del Meridione, dove fino a venerdì potranno verificarsi rovesci e temporali, soprattutto lungo il versante adriatico e successivamente sulla Calabria.Domenica nuova perturbazioneIl quadro meteorologico cambierà nuovamente nella giornata di domenica, quando una perturbazione attraverserà il Nord Italia portando piogge e temporali già durante la notte. Nel corso della giornata il maltempo interesserà anche parte del Centro, dalla Toscana fino al Molise, raggiungendo nel pomeriggio anche la Campania.Si tratterà però di un passaggio rapido: entro la serata il fronte perturbato si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio a un nuovo miglioramento.Nelle altre regioni il tempo resterà prevalentemente stabile, mentre sulla Sicilia occidentale le temperature potranno nuovamente avvicinarsi ai 39 gradi.Da fine luglio torna il "Cammello"Le proiezioni a lungo termine indicano infatti un nuovo rinforzo dell'anticiclone africano, destinato a riportare condizioni di caldo intenso su gran parte della Penisola. L'aumento delle temperature dovrebbe intensificarsi negli ultimi giorni di luglio fino a dare origine alla quarta ondata di calore della stagione.Come già accaduto nei mesi scorsi, il Centro-Nord potrebbe essere l'area maggiormente interessata dall'afflusso di aria molto calda proveniente dal Sahara, il cosiddetto "Cammello".Secondo le attuali previsioni, già dai primi giorni di agosto sono attese temperature comprese tra 35 e 37 gradi su numerose città della Pianura Padana e del Centro Italia, fino a Roma, con valori che potrebbero risultare ancora superiori nelle aree interne e durante le ore più calde della giornata.L'estate 2026 si conferma dunque all'insegna del caldo estremo, con una breve pausa destinata a lasciare rapidamente spazio a un nuovo periodo di afa e temperature elevate.