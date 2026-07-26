Grande caldo, arriva il quarto anticiclone dall'Africa

Sono previsti temporali anche di forte intensità, rovesci improvvisi, possibili nubifragi, grandinate e raffiche di vento

Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature più contenute e da un temporaneo sollievo dall'afa, l'Italia si prepara a una nuova fase di caldo intenso. La pausa dal clima rovente che ha segnato gran parte delle ultime settimane sembra infatti destinata a durare poco: all'orizzonte si profila una nuova rimonta dell'anticiclone africano, la quarta ondata di calore dell'estate, con temperature nuovamente in forte aumento e la possibilità di valori eccezionali. Prima del ritorno del grande caldo, però, il Paese dovrà fare i conti con un passaggio di instabilità atmosferica. Le immagini satellitari evidenziano la presenza di un piccolo vortice depressionario in movimento dal settore iberico verso le Baleari. Un sistema che, preso singolarmente, non avrebbe caratteristiche tali da determinare un peggioramento significativo sull'Italia, ma che in questa particolare configurazione potrebbe assumere un ruolo importante.Il motivo è legato alle masse d'aria coinvolte. La depressione sta infatti richiamando correnti molto calde e umide provenienti dal Nord Africa, che entreranno in contrasto con un flusso di aria più fresca in discesa verso la Francia, alimentato dall'approfondimento di una saccatura sul Mare del Nord.Lo scontro tra queste due diverse configurazioni atmosferiche favorirà la formazione di un fronte temporalesco esteso, destinato a interessare diverse aree della penisola. I primi fenomeni potranno svilupparsi già nelle prossime ore, ma il momento più delicato è atteso nella giornata di domenica, quando il vortice depressionario potrebbe raggiungere la massima intensità.Sono previsti temporali anche di forte intensità, rovesci improvvisi, possibili nubifragi, grandinate e raffiche di vento. Il passaggio perturbato sarà accompagnato da un calo delle temperature soprattutto al Nord e, in parte, sulle regioni centrali, dove l'arrivo dell'aria più fresca interromperà temporaneamente la fase di caldo estremo.Il Mezzogiorno seguirà invece una dinamica differente. Le regioni meridionali saranno coinvolte successivamente dai fenomeni e, prima del cambiamento, potrebbero assistere a una nuova impennata termica dovuta al richiamo di correnti calde africane.Nuova ondata di caldo in arrivo: quando tornerà il caldo intensoSecondo le attuali proiezioni meteorologiche, una nuova espansione dell'anticiclone africano verso l'Italia appare ormai molto probabile. I principali modelli previsionali concordano infatti sull'arrivo di una nuova fase stabile e molto calda, anche se resta ancora da definire con precisione la durata dell'episodio.Già tra martedì e mercoledì l'alta pressione subtropicale dovrebbe iniziare a rafforzarsi sull'Europa occidentale, estendendosi progressivamente verso il Mediterraneo centrale e coinvolgendo anche il nostro Paese.Nei primi giorni della settimana l'instabilità residua potrebbe ancora interessare il Sud, con qualche temporale legato al passaggio della saccatura, mentre al Nord la pressione tornerà rapidamente ad aumentare favorendo condizioni più stabili e soleggiate.Con il passare dei giorni il caldo tornerà protagonista anche al Centro-Sud e, successivamente, su gran parte della penisola. Il primo fine settimana di agosto potrebbe quindi trascorrere all'insegna del sole e delle temperature elevate, con punte che potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi anche in alcune zone del Nord Italia.Resta ancora da stabilire quanto a lungo durerà questa nuova fase rovente. Gli scenari attualmente disponibili indicano una possibile persistenza del caldo almeno fino alla prima settimana di agosto, anche se non sono esclusi episodi temporaleschi locali nelle ore pomeridiane.Un eventuale cambiamento potrebbe arrivare soltanto nella seconda settimana di agosto, ma al momento si tratta di un'ipotesi ancora da confermare. Nel frattempo, l'attenzione resta concentrata sull'evoluzione del quadro atmosferico e sul possibile ritorno di condizioni tipicamente canicolari dopo la breve parentesi più fresca.