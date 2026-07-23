Goletta Verde, Mascolo: “Il mare non si inquina al mare"

"I dati di Legambiente sono uno strumento di lavoro per migliorare il sistema idrico campano”

Il mare non si inquina al mare. Quello che Goletta Verde misura alle foci è il referto finale di ciò che accade a monte, nelle reti fognarie, nei collettori e nei depuratori. Per questo i dati presentati oggi non sono un fastidio per l'Ente Idrico Campano, ma uno strumento di lavoro”. Lo ha dichiarato il presidente dell'Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, intervenendo a Napoli alla presentazione della quarantesima edizione di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio dello stato di salute del mare e delle coste italiane.Nel suo intervento Mascolo ha ringraziato Legambiente Campania, la presidente Mariateresa Imparato e la Lega Navale Italiana per l'organizzazione dell'iniziativa, sottolineando il valore del monitoraggio indipendente svolto dall'associazione ambientalista. “Quarant'anni di campionamenti sono, per chi amministra l'acqua, quarant'anni di verifiche non richieste. E le verifiche non richieste sono le uniche che contano davvero”.Il presidente dell'EIC ha invitato a non contrapporre i dati di Goletta Verde a quelli ufficiali di ARPAC. “Sono due termometri che misurano aspetti diversi dello stesso sistema. ARPAC classifica la qualità delle acque di balneazione, mentre Goletta Verde concentra i propri campionamenti proprio nelle foci dei fiumi e nei punti più critici. È attraverso quei punti che possiamo valutare l'efficacia del sistema fognario e depurativo della Campania”.Mascolo ha quindi ribadito il ruolo dell'Ente Idrico Campano nella programmazione degli investimenti: “La depurazione non si improvvisa in estate. Si costruisce negli anni, attraverso il Piano d'Ambito, la programmazione delle opere e il controllo degli interventi. È un lavoro che spesso non si vede, ma che alla fine si misura in mare”.Tra gli esempi concreti citati, il programma Energie per il Sarno, che ha già consentito l'eliminazione di 98 scarichi su 113 previsti e il collettamento di circa l'80% della popolazione del bacino. “Ogni scarico chiuso è un pezzo di fiume restituito. E ogni pezzo di fiume restituito è, alla fine, un pezzo di mare”.Il presidente dell'EIC ha infine rilanciato la necessità di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e associazioni ambientaliste. “ARPAC certifica, Goletta Verde monitora, i gestori misurano e l'Ente Idrico Campano programma. Mettere insieme queste informazioni in un quadro condiviso significa individuare prima le criticità e intervenire con maggiore efficacia”.“In questi anni – ha concluso Mascolo – abbiamo dimostrato che dove la governance funziona e gli investimenti arrivano, anche gli indicatori ambientali migliorano. L'obiettivo deve essere replicare questi risultati in tutti i territori della Campania. I dati di Goletta Verde ci ricordano ogni estate quanta strada resta ancora da percorrere. Perché il mare, alla fine, non mente”.