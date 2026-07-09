Giù dal secondo piano, 17enne è grave

Il quadro clinico è apparso fin da subito molto complesso

Era una delle tante serate d’estate nel cuore della città, con piazza Duomo animata dalla presenza di giovani, famiglie e residenti che si godevano le ore più fresche della giornata. Poi, poco prima delle due di notte, tutto è cambiato. Un rumore improvviso ha spezzato la tranquillità della zona, lasciando spazio allo sgomento e alla paura. Una ragazza di 17 anni, residente in uno dei palazzi storici che si affacciano sui portici di Corso Umberto I, è precipitata dal secondo piano dell’edificio in cui vive. Un volo drammatico che le ha provocato ferite gravissime e che ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi.



La giovane è stata raggiunta dai sanitari del 118, intervenuti dopo l’allarme lanciato dai presenti e dai familiari. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasferita d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per valutare la gravità delle lesioni riportate.



Il quadro clinico è apparso fin da subito molto complesso. Nell’impatto la ragazza ha riportato un trauma alla testa con una profonda ferita nella zona della nuca, oltre a importanti lesioni interne, tra cui la perforazione di un polmone e la rottura della milza. A queste si sono aggiunte diverse fratture agli arti inferiori. I sanitari hanno effettuato tutti gli interventi necessari, mentre le sue condizioni restano sotto stretta osservazione.



Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e informazioni utili per chiarire ogni dettaglio della vicenda e comprendere cosa abbia preceduto la caduta.



Secondo le prime ipotesi investigative, non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario legato a una situazione di forte disagio personale. Gli inquirenti, tuttavia, stanno lavorando con massima prudenza e attendono ulteriori elementi prima di arrivare a una ricostruzione definitiva dei fatti.



La scena che si è presentata ai soccorritori e ai familiari ha lasciato tutti sconvolti. Sul luogo sono arrivati parenti, amici e compagni di scuola della giovane, rimasti sotto choc davanti a quanto accaduto. In queste ore la comunità si è stretta attorno alla famiglia, molto conosciuta in città proprio per la sua presenza nel centro storico.



I genitori della ragazza sono stati ascoltati dai militari per cercare di ricostruire le ultime ore prima della tragedia e capire se ci siano stati segnali o episodi che possano aiutare a spiegare l’accaduto. Al momento, però, nessuno della famiglia vuole rilasciare dichiarazioni: prevalgono il dolore, la preoccupazione e la speranza che la giovane possa superare questa difficile battaglia.



«È un momento delicato, bisogna solo pregare per lei e per i suoi familiari», hanno raccontato alcune persone vicine alla famiglia, preferendo mantenere il riserbo. «Ora l’unica cosa importante è che possa riprendersi e tornare alla sua vita».