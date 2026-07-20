Giù dal calvalcavia della Statale, poliziotto lo salva in extremis

Due donne presenti avevano già lanciato l'allarme ai soccorsi, ma la situazione appariva ormai imminente

Un gesto eroico compiuto lontano dal servizio ha evitato una tragedia lungo la SS7 bis, nel territorio di Avellino. Un poliziotto del IV Reparto Mobile di Napoli e un militare dell'Esercito, entrambi liberi dal servizio, sono riusciti a salvare un anziano che stava per lanciarsi nel vuoto da un cavalcavia. L'episodio si è verificato mentre il poliziotto stava percorrendo la statale in sella al proprio motociclo. Durante il tragitto ha notato alcune automobili ferme sul ciglio della strada e alcune persone visibilmente agitate. Insospettito dalla scena, ha deciso di fermarsi per capire cosa stesse accadendo.



Una volta raggiunto il cavalcavia, l'agente si è trovato davanti a una situazione estremamente delicata: un anziano aveva già oltrepassato il guardrail e si trovava sul bordo della struttura con l'intenzione di compiere un gesto estremo. Due donne presenti avevano già lanciato l'allarme ai soccorsi, ma la situazione appariva ormai imminente.



Senza esitazione, il poliziotto è intervenuto insieme a un militare dell'Esercito, anch'egli libero dal servizio. I due hanno raggiunto l'uomo oltre la barriera di protezione e, con grande sangue freddo, lo hanno afferrato per impedirgli di gettarsi nel vuoto. Contemporaneamente hanno iniziato a parlargli con calma, cercando di tranquillizzarlo e di convincerlo a desistere.



Per diversi minuti i due soccorritori hanno mantenuto il contatto con l'anziano, sostenendolo fisicamente e psicologicamente fino all'arrivo delle pattuglie delle forze dell'ordine e del personale sanitario del 118.



Grazie alla prontezza, al coraggio e alla professionalità dimostrati dai due uomini, il tentativo di suicidio è stato sventato. L'anziano è stato riportato in sicurezza e successivamente affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno preso in carico per gli accertamenti e l'assistenza del caso.



L'intervento ha evitato un epilogo drammatico e rappresenta un esempio di grande senso del dovere e di umanità, dimostrato da due servitori dello Stato che, pur non essendo in servizio, non hanno esitato a mettere a rischio la propria incolumità per salvare una vita.