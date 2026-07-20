Giovane donna si butta dagli scogli sul lungomare per togliersi la vita

uno dei poliziotti si è tuffato in mare per raggiungerla e impedirle di annegare

Attimi di grande tensione nella serata di ieri sul lungomare di Napoli, dove una giovane ha tentato di togliersi la vita lanciandosi in mare dagli scogli di via Nazario Sauro. Determinante il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato, che sono riusciti a salvarla evitando un tragico epilogo. L'allarme è scattato intorno alle 21, quando una pattuglia è intervenuta dopo la segnalazione di una ragazza in evidente stato di forte disagio. Gli agenti hanno cercato di avvicinarla e convincerla a desistere dal suo intento, ma quando erano ormai a pochi metri da lei, la giovane si è lasciata cadere in acqua.Senza perdere tempo, uno dei poliziotti si è tuffato in mare per raggiungerla e impedirle di annegare, mentre sul posto sono arrivate altre pattuglie a supporto delle operazioni di soccorso. Grazie all'azione coordinata degli agenti, la ragazza è stata recuperata e riportata in sicurezza sulla banchina.Una volta tratta in salvo, la giovane presentava evidenti sintomi di ipotermia. In attesa dell'arrivo del personale sanitario del 118, i poliziotti l'hanno coperta con alcuni asciugamani recuperati sul posto, cercando di proteggerla dal freddo e di rassicurarla.Pochi minuti dopo è arrivata un'ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha trasportato la ragazza in codice rosso all'Ospedale del Mare, dove è stata affidata ai medici per gli accertamenti e le cure del caso.L'intervento rapido e coraggioso degli agenti della Polizia di Stato ha permesso di salvare la giovane e di evitare che il gesto si trasformasse in tragedia.Se tu o qualcuno che conosci sta vivendo un momento di forte sofferenza o ha pensieri di farsi del male, parlarne con una persona di fiducia o con un professionista può fare la differenza. In caso di pericolo immediato, è importante contattare il numero di emergenza 112 o recarsi al pronto soccorso più vicino.