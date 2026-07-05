Giorgia muore a 23 anni, lutto in Campania

L’urto è stato estremamente violento e la giovane è stata sbalzata dal mezzo, riportando ferite gravissime

Originaria di Solofra, dove il padre è nato e dove la famiglia mantiene legami profondi, la notizia della morte di Giorgia Del Vacchio, 23 anni, ha scosso l’intera comunità. La giovane è deceduta nella notte tra il 2 e il 3 luglio a Milano, in seguito a un grave incidente stradale avvenuto mentre rientrava a casa dopo il turno di lavoro. La ragazza si trovava in sella al suo scooter quando si è verificato il violento impatto all’incrocio tra via Papiniano e la zona di San Vittore. Secondo le prime ricostruzioni, il semaforo era in modalità lampeggiante gialla al momento dello scontro con un Suv Land Rover guidato da un uomo di 71 anni.



L’urto è stato estremamente violento e la giovane è stata sbalzata dal mezzo, riportando ferite gravissime. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 2.30 del mattino, quando la 23enne stava facendo ritorno a casa dopo aver terminato il turno serale in una pizzeria. Trasportata d’urgenza al Policlinico di Milano in codice rosso, le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Dopo alcune ore di ricovero, è sopraggiunto l’arresto cardiaco che ne ha causato il decesso.



La polizia ha successivamente informato i genitori della tragedia. Il padre, distrutto dal dolore, ha ricordato la figlia con parole di profonda commozione, sottolineando come avesse appena terminato il lavoro: «Era la mia principessa», ha dichiarato.



Giorgia Del Vacchio era diplomata presso il Centro di Formazione Professionale di Paullo, indirizzo moda, ed era la secondogenita della famiglia. La sua scomparsa ha generato un’ondata di cordoglio sia a Milano sia a Solofra, dove la famiglia è conosciuta e molto stimata.



Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità nello scontro avvenuto all’incrocio.