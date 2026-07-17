Getta rifiuti vicino alla spiaggia, tradito dalle fototrappole

L'identificazione è stata possibile grazie al sistema di videosorveglianza ambientale installato sul territorio e alle successive indagini

Prosegue l'attività del Comune di Castellabate contro l'abbandono illecito dei rifiuti. Nei giorni scorsi un uomo è stato identificato e denunciato all'Autorità giudiziaria dopo essere stato ripreso dalle fototrappole mentre scaricava rifiuti in un'area del territorio comunale, nelle vicinanze di una spiaggia pubblica. L'identificazione è stata possibile grazie al sistema di videosorveglianza ambientale installato sul territorio e alle successive indagini condotte dalla polizia locale.



«Si tratta di un comportamento incivile e inaccettabile che danneggia l'ambiente e non rispecchia l'immagine di una Castellabate che ogni giorno lavora per mantenere il territorio pulito e accogliente», ha dichiarato il sindaco Marco Rizzo.



L'amministrazione comunale ha assicurato che i controlli proseguiranno su tutto il territorio, ribadendo il ruolo delle fototrappole come strumento fondamentale nella lotta contro l'abbandono dei rifiuti.



«Le fototrappole rappresentano un mezzo efficace per contrastare questa piaga e continueremo a utilizzarle con determinazione», ha concluso il primo cittadino.