Gatto di quartiere ucciso a colpi di pistola

le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il gatto è morto nonostante i tentativi dei medici di salvarlo

Un nuovo episodio di violenza contro gli animali riaccende l’allarme nella Capitale. A farne le spese è stato Pongo, un gatto di quartiere conosciuto e amato dai residenti della zona del Trullo, trovato agonizzante in via Cecina dopo essere stato colpito da diversi pallini. Secondo quanto riferito dalle Guardie Zoofile dell’Oipa Lazio, le condizioni del felino sono apparse subito gravissime. Trasportato dai veterinari, Pongo è stato sottoposto a un intervento durante il quale sono stati estratti tre pallini dal suo corpo, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il gatto è morto nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.



L’Organizzazione internazionale protezione animali ha annunciato di aver sostenuto le spese veterinarie e di aver avviato tutte le iniziative necessarie per ricostruire l’accaduto. Le Guardie Zoofile dell’Oipa sono state coinvolte nelle verifiche per cercare di individuare il responsabile dell’aggressione.



L’associazione ha rivolto un appello ai residenti della zona: chiunque abbia assistito a qualcosa o disponga di informazioni utili è invitato a segnalarlo alle autorità competenti o al nucleo delle Guardie Zoofile. Anche un dettaglio apparentemente marginale, spiegano dall’Oipa, potrebbe rivelarsi determinante per risalire all’autore del gesto.



«Per Pongo non si può più fare nulla, ma si può ancora fare giustizia», è il messaggio lanciato dall’associazione, che richiama l’attenzione sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza nei confronti degli animali.