Gang di 14enni picchiava altri ragazzini con i tirapugni

Gli investigatori hanno raccolto testimonianze di vittime e presenti, analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati ed eseguito perquisizioni personali

Sette ragazzi tra i 14 e i 15 anni sono stati identificati dalla Polizia di Stato a Salerno nell’ambito di un’indagine su una serie di aggressioni ai danni di coetanei avvenute negli ultimi mesi in piazza della Libertà e nelle zone vicine. I giovanissimi sono accusati, a vario titolo, di lesioni personali, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Durante le perquisizioni gli investigatori hanno sequestrato alcuni coltelli a serramanico con apertura a scatto e tirapugni.



Le indagini sono state condotte dalla Sezione specializzata della Polizia giudiziaria della Questura di Napoli, sotto il coordinamento della Procura per i Minorenni. L’attività investigativa è partita dalle denunce presentate dai genitori delle vittime, a partire dallo scorso febbraio.



Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, diversi episodi presentavano elementi comuni: un gruppo di adolescenti avrebbe preso di mira altri ragazzi nei luoghi di ritrovo, aggredendoli senza un motivo apparente o partendo da semplici pretesti.



Gli investigatori hanno raccolto testimonianze di vittime e presenti, analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati ed eseguito perquisizioni personali e domiciliari che hanno consentito di trovare le armi improprie.



I sette minorenni sono stati ascoltati alla presenza dei difensori e dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Per approfondire anche il contesto familiare dei ragazzi coinvolti sono stati interessati i Servizi Sociali.