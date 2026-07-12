Furiosa lite al torneo di beach soccer

A distanza di un giorno i giocatori delle due formazioni si sono stretti in un lungo abbraccio al centro del campo, chiedendo pubblicamente scusa

Dalla tensione alle scuse pubbliche nel giro di ventiquattr'ore. Si chiude, almeno per il momento, il caso della maxi rissa scoppiata durante il torneo di Santa Teresa Beach Soccer, a Salerno, che aveva costretto gli organizzatori ad assumere un provvedimento drastico: l'esclusione immediata dalla competizione delle due squadre coinvolte negli scontri.L'episodio si era verificato nel corso di una partita disputata sulla spiaggia di Santa Teresa, quando una discussione tra alcuni giocatori è rapidamente degenerata in una violenta rissa. In pochi istanti il confronto si è trasformato in una colluttazione collettiva, con calci, spintoni e pugni che hanno coinvolto diversi protagonisti in campo.La situazione è precipitata ulteriormente quando alcuni spettatori hanno invaso il terreno di gioco, alimentando il caos davanti agli occhi delle tante persone presenti ad assistere al torneo. La gara è stata inevitabilmente sospesa mentre gli organizzatori e gli addetti alla sicurezza cercavano di riportare la calma.Alla luce della gravità dell'accaduto, gli organizzatori della manifestazione hanno deciso di adottare una linea dura, annunciando l'esclusione di entrambe le formazioni dal torneo. Una scelta motivata dalla volontà di tutelare lo spirito sportivo della competizione e garantire il regolare svolgimento delle gare successive.A distanza di un giorno, però, è arrivato un gesto distensivo da parte dei protagonisti della vicenda. Le due squadre si sono ritrovate nuovamente sulla sabbia di Santa Teresa e, prima dell'inizio delle gare in programma, hanno voluto lanciare un messaggio di riconciliazione.I giocatori delle due formazioni si sono stretti in un lungo abbraccio al centro del campo, chiedendo pubblicamente scusa agli organizzatori, agli spettatori e a tutti coloro che avevano assistito ai disordini. Un momento accolto con un applauso dal pubblico presente, interpretato come un tentativo di lasciarsi alle spalle quanto accaduto e di ribadire i valori di rispetto e fair play che dovrebbero sempre caratterizzare ogni manifestazione sportiva.Nonostante il gesto di pace, resta confermata la decisione degli organizzatori di estromettere entrambe le squadre dalla competizione. Il provvedimento, infatti, era stato adottato subito dopo gli incidenti proprio per lanciare un segnale chiaro contro qualsiasi forma di violenza nello sport, anche a livello amatoriale.L'episodio ha inevitabilmente acceso il dibattito sulla sicurezza durante gli eventi sportivi estivi e sull'importanza di preservare il clima di festa che accompagna manifestazioni come il torneo di Santa Teresa Beach Soccer, appuntamento che ogni anno richiama numerosi appassionati e curiosi sul lungomare di Salerno.