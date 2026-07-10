Furgone con 5 ragazze vola fuori strada

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte e verificando tutti gli elementi disponibili per comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo

Attimi di paura nella serata di giovedì 9 luglio lungo una strada di contrada Scorzello, a Eboli, dove un minivan con a bordo cinque giovani è uscito improvvisamente di carreggiata, terminando la sua corsa fuori strada dopo aver sfondato il guardrail. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha attraversato la carreggiata andando a impattare violentemente contro le barriere di protezione. Dopo averle divelte, il mezzo è precipitato in un terrapieno adiacente alla strada, fermandosi soltanto dopo alcuni metri.



L'urto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni al minivan. La parte anteriore del veicolo è rimasta gravemente deformata, mentre diversi elementi della carrozzeria sono stati sbalzati sull'asfalto, rendendo evidente la forza dell'impatto.



A bordo del mezzo viaggiavano cinque ragazze provenienti da Agropoli. Tre di loro sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno delle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Dopo la richiesta di aiuto, la centrale operativa del 118 ha inviato diverse ambulanze, tra cui quelle della Pubblica Assistenza VO.P.I. e della Croce Verde.



Le giovani ferite sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Eboli, dove sono state sottoposte agli accertamenti diagnostici necessari, compresi esami radiologici e di laboratorio. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.



Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad avviare i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.



Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte e verificando tutti gli elementi disponibili per comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: resta infatti da chiarire se si sia trattato di un incidente autonomo oppure se, nelle fasi precedenti allo schianto, possano essere stati coinvolti altri mezzi in transito.



Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore e saranno gli accertamenti tecnici effettuati sul posto a stabilire l'esatta sequenza dei fatti che ha portato al violento incidente.