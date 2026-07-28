Fuma mentre fa ossigenoterapia, donna ustionata

l’area interessata è stata messa in sicurezza e sono state effettuate tutte le verifiche necessarie

Momenti di apprensione all’ospedale Landolfi di Solofra, dove un principio di incendio si è sviluppato all’interno di un reparto a causa di una paziente che, mentre era sottoposta a ossigenoterapia, avrebbe acceso una sigaretta. L’episodio ha fatto scattare immediatamente l’allarme all’interno della struttura sanitaria. Le fiamme, generate dal contatto tra la sigaretta e l’ambiente con presenza di ossigeno, sono state rapidamente domate, evitando che la situazione potesse avere conseguenze più gravi.La donna coinvolta ha riportato lievi ustioni ed è stata assistita dal personale sanitario presente in ospedale. Per fortuna non si registrano altri feriti e non si sono verificati danni rilevanti all’interno del reparto.Dopo l’intervento, l’area interessata è stata messa in sicurezza e sono state effettuate tutte le verifiche necessarie per accertare le condizioni degli ambienti e garantire la ripresa delle normali attività.L’episodio si è concluso senza conseguenze gravi, ma ha riportato l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo di fiamme libere o dispositivi che possono generare combustione in presenza di ossigeno medicale, una condizione che può rendere estremamente pericoloso anche un gesto apparentemente comune come accendere una sigaretta.