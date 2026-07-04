Fulmine sull'azienda agricola: muoiono mucche e vitelli

Una vitellina è sopravvissuta alla scarica, nonostante abbia perso la madre

Un violento temporale si è trasformato in una tragedia per un'azienda agricola di Calvi, nel Sannio, dove un fulmine ha colpito in pieno una stalla provocando la morte di sei capi di bestiame. In pochi istanti sono andati perduti anni di lavoro e investimenti, infliggendo un durissimo colpo all'attività dell'allevatore Carlo Casazza. La scarica elettrica ha centrato la struttura durante il maltempo che ha interessato la zona, uccidendo tre mucche gravide e tre vitelloni. Oltre al valore economico degli animali, la perdita pesa profondamente anche sul piano umano per una famiglia che da anni porta avanti l'azienda con impegno e sacrificio.



A raccontare quei drammatici momenti è lo stesso Carlo Casazza, ancora sotto shock per quanto accaduto. «Ho visto il fulmine cadere sulla stalla. C'è stato un bagliore fortissimo, poi un boato. Se mi fossi trovato qualche metro più avanti probabilmente non sarei qui a raccontarlo», ha dichiarato l'allevatore, spiegando di aver vissuto attimi di autentico terrore. «È un'esperienza che non dimenticherò mai», ha aggiunto.



Tra le conseguenze della tragedia emerge anche una piccola storia di speranza. Una vitellina è infatti sopravvissuta alla scarica, nonostante abbia perso la madre. Da quel momento viene accudita con grande attenzione dai familiari dell'allevatore, che la alimentano con il biberon e le garantiscono tutte le cure necessarie nella speranza che possa crescere senza conseguenze.



La vicenda ha suscitato una forte ondata di solidarietà nella comunità sannita. Nelle ultime ore amici, cittadini, imprenditori e associazioni si sono mobilitati per sostenere economicamente l'azienda agricola, promuovendo una raccolta fondi destinata ad aiutare la famiglia Casazza a far fronte ai gravissimi danni subiti e a riprendere l'attività.



Anche le istituzioni hanno espresso vicinanza all'allevatore. Il sindaco di Calvi ha manifestato pubblicamente la propria solidarietà alla famiglia colpita dall'evento, mentre l'associazione Lav Benevento è intervenuta invitando a riflettere sulla tragedia e sul tema del benessere animale, sottolineando come episodi di questo tipo richiamino l'attenzione sulle condizioni di vita degli animali negli allevamenti.



Nel frattempo la comunità continua a stringersi attorno all'azienda agricola, nella speranza che la rete di solidarietà nata in queste ore possa contribuire a limitare le pesanti conseguenze economiche di un evento tanto improvviso quanto devastante. In pochi secondi un fulmine ha cancellato parte del lavoro di una vita, ma la risposta del territorio dimostra come, nei momenti più difficili, il sostegno collettivo possa rappresentare il primo passo verso la ripartenza.