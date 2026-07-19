Frontale tra auto e furtone, muoiono i conducenti

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'Anas

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale Appia, nel territorio di Pastorano, a pochi chilometri dal casello autostradale di Capua. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita, mentre una terza è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Lo schianto si è verificato intorno alle 14 e ha coinvolto una Fiat Stilo e un veicolo commerciale Piaggio Porter. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati violentemente, provocando conseguenze devastanti.



Nell'impatto hanno perso la vita i conducenti dei due veicoli: un uomo di 69 anni residente a Pastorano e un cittadino di nazionalità albanese di 42 anni. Entrambi sarebbero deceduti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.



Ferito in modo serio anche un altro uomo, anch'egli di nazionalità albanese, che viaggiava come passeggero sul Piaggio Porter. Dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Caserta, dove è ricoverato in condizioni giudicate critiche.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'Anas. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e liberare i mezzi coinvolti, mentre i militari dell'Arma hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.



A causa dell'incidente, la Statale Appia è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la successiva rimozione dei veicoli incidentati. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti e disagi nella zona.