Frigorifero abbandonato in mare

una scena che ha suscitato indignazione tra cittadini e utenti del web

Un frigorifero lasciato tra le onde del mare, a pochi metri dalla riva. È l'immagine che sta facendo il giro dei social dopo la pubblicazione di un video diffuso dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che denuncia l'ennesimo episodio di degrado ambientale lungo il litorale casertano. Le immagini, registrate a Castel Volturno, mostrano l'elettrodomestico abbandonato direttamente in acqua, una scena che ha suscitato indignazione tra cittadini e utenti del web, rilanciando il tema dell'abbandono illecito dei rifiuti e della tutela dell'ambiente.Nel commentare il filmato, Borrelli ha puntato il dito contro chi continua a trasformare il mare in una discarica abusiva, sottolineando come il fenomeno rappresenti un grave rischio per l'ecosistema marino e per la sicurezza dei bagnanti.«Località Castel Volturno. Il mare sta diventando peggio delle campagne. Riversano rifiuti pericolosi che potrebbero essere smaltiti in una semplice isola ecologica», ha dichiarato il parlamentare, evidenziando come comportamenti di questo tipo continuino a deturpare uno dei tratti di costa più frequentati della provincia di Caserta.L'abbandono di elettrodomestici e rifiuti ingombranti nell'ambiente, oltre a rappresentare un reato, può provocare conseguenze rilevanti per la fauna marina e compromettere la qualità delle acque, soprattutto durante la stagione estiva, quando migliaia di persone frequentano spiagge e litorali.L'episodio riaccende il dibattito sulla necessità di intensificare i controlli contro gli sversamenti illegali e di promuovere una maggiore sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti. Gli elettrodomestici fuori uso, infatti, possono essere conferiti gratuitamente presso le isole ecologiche o attraverso i servizi di raccolta dedicati, evitando così gravi danni all'ambiente.La segnalazione diffusa sui social rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme sulle condizioni del litorale domizio, da anni alle prese con problemi legati all'inquinamento e all'abbandono indiscriminato di rifiuti, fenomeni che continuano a compromettere il patrimonio ambientale della costa casertana.