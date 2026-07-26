Forti temporali in arrivo, rischio grandine

Gli esperti prevedono la possibilità di temporali forti, rovesci localmente violenti, episodi di nubifragio, grandinate e improvvise raffiche di vento

L'estate italiana si prepara a una brusca svolta meteorologica. Dopo giorni caratterizzati da caldo intenso e temperature elevate, una nuova fase di instabilità è in arrivo sul nostro Paese con il rischio di temporali anche molto intensi, grandinate e forti raffiche di vento. A determinare il cambiamento sarà una particolare configurazione atmosferica che vede protagonista una piccola area di bassa pressione in movimento dal settore iberico verso le isole Baleari. Un vortice che, preso singolarmente, non avrebbe caratteristiche tali da provocare grandi conseguenze sull'Italia, ma che in queste ore sta acquisendo maggiore energia grazie all'interazione con masse d'aria molto diverse tra loro.Il sistema depressionario sta infatti richiamando aria calda e umida proveniente dal Nord Africa, che andrà a scontrarsi con una corrente più fresca di origine atlantica, spinta verso l'Europa occidentale dall'approfondimento di una saccatura sul Mare del Nord. Il contrasto tra queste due masse d'aria creerà le condizioni ideali per la formazione di un fronte temporalesco esteso e potenzialmente molto intenso.I primi segnali del peggioramento sono attesi già nelle prossime ore, con i primi fenomeni che potranno interessare alcune zone della penisola. La fase più delicata, però, è prevista per domenica, quando il minimo depressionario, ormai rinvigorito, dovrebbe raggiungere il massimo della sua influenza sul territorio italiano.Gli esperti prevedono la possibilità di temporali forti, rovesci localmente violenti, episodi di nubifragio, grandinate e improvvise raffiche di vento. Le aree maggiormente esposte saranno quelle interessate dal passaggio del fronte, con possibili criticità legate soprattutto alla rapidità con cui potranno svilupparsi i fenomeni.Il cambiamento sarà accompagnato anche da un deciso calo delle temperature al Nord, dove l'arrivo dell'aria più fresca interromperà la fase di caldo eccezionale degli ultimi giorni. Il raffreddamento potrà interessare in parte anche le regioni centrali, mentre il Mezzogiorno vivrà una dinamica differente.Il Sud Italia, infatti, sarà l'ultima area della penisola a essere raggiunta dal peggioramento e, prima dell'arrivo dei temporali, potrebbe assistere a una nuova temporanea risalita delle temperature dovuta al richiamo di correnti calde africane.La fase di maltempo sarà quindi caratterizzata da un forte contrasto termico: da una parte il caldo subtropicale ancora presente sul Mediterraneo, dall'altra l'avanzata di aria più fresca in grado di generare condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni intensi.Gli esperti invitano a prestare attenzione all'evoluzione della situazione nelle prossime ore, soprattutto nelle zone dove potrebbero verificarsi precipitazioni particolarmente abbondanti e improvvisi cambiamenti delle condizioni atmosferiche.