Finite le riprese di "Bentornati al Sud", al cinema a Natale

Il Comune di Castellabate ha salutato la produzione ringraziando cast e troupe per aver scelto ancora una volta il territorio come set cinematografico

Dopo circa 40 giorni di lavorazione cala il sipario a Castellabate sulle riprese di “Bentornati al Sud”, il nuovo capitolo della saga cinematografica nata dal remake italiano del film francese “Giù al Nord” e diventata negli anni un vero cult della commedia italiana. La troupe ha lasciato il borgo cilentano dopo settimane di riprese che hanno riportato il grande cinema nei luoghi già protagonisti del primo film, “Benvenuti al Sud”, e del successivo “Benvenuti al Nord”. Ora l’appuntamento è fissato per il 25 dicembre, giorno scelto per l’uscita nelle sale e per il debutto davanti al pubblico.



Nel nuovo capitolo torneranno i protagonisti storici: Claudio Bisio nei panni di Alberto Colombo e Alessandro Siani in quelli di Mattia Volpe. Confermata anche gran parte del cast, con Valentina Lodovini, Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano e Nando Paone. Tra le new entry figura invece Katie McGovern, che interpreterà il personaggio di Ingrid.



Sulla trama sono ancora pochi i dettagli trapelati. È noto che Alberto Colombo sarà ormai in pensione, mentre Maria avrà intrapreso un percorso all’estero e il figlio nato dalla relazione con Mattia sarà diventato un ragazzo di 22 anni. Per conoscere meglio la storia bisognerà attendere il prossimo trailer.



Il Comune di Castellabate ha salutato la produzione ringraziando cast e troupe per aver scelto ancora una volta il territorio come set cinematografico.



«Dall’8 giugno al 14 luglio il nostro paese ha avuto l’opportunità di rivivere e ospitare il grande cinema a casa propria», ha comunicato l’amministrazione, sottolineando il valore dell’esperienza per il territorio.



Un ringraziamento è stato rivolto anche ai cittadini per la collaborazione durante le riprese, nonostante alcuni inevitabili disagi legati alle modifiche alla viabilità e alle esigenze organizzative del set.



Castellabate si prepara dunque a tornare protagonista sul grande schermo: il prossimo appuntamento sarà il giorno di Natale, quando il pubblico potrà ritrovare personaggi e atmosfere che hanno conquistato milioni di spettatori.