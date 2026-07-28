Finisce l'ossigeno durante l'immersione, donna in fin di vita in Costiera

Dalle prime informazioni raccolte emerge che la donna era in possesso di un regolare brevetto da subacquea

Sono ore di apprensione per una donna di 54 anni, ricoverata in condizioni critiche dopo un incidente avvenuto durante un'immersione nelle acque di Massa Lubrense, in penisola sorrentina. L'episodio si è verificato nella mattinata nella zona della Cala delle Mortelle, meta molto frequentata dagli appassionati di immersioni. Secondo una prima ricostruzione, la sub stava partecipando a un'escursione subacquea quando, durante la permanenza sott'acqua, avrebbe accusato un improvviso malore.Le difficoltà sarebbero proseguite nella fase di risalita, durante la quale la donna avrebbe esaurito la riserva di ossigeno. A lanciare l'allarme sono stati gli altri partecipanti all'escursione, che hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi.La 54enne è stata recuperata e trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono definite gravissime.Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della Stazione di Sorrento, intervenuti presso il nosocomio per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.Dalle prime informazioni raccolte emerge che la donna era in possesso di un regolare brevetto da subacquea. Resta quindi da chiarire cosa abbia provocato il malore e se vi siano stati altri fattori che abbiano contribuito all'incidente.Le indagini sono in corso e saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire con precisione le cause dell'episodio.