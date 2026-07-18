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Finisce giù dal centro di accoglienza, grave 17enne

Le sue condizioni sono ora sotto osservazione, mentre proseguono gli accertamenti clinici

A cura di Redazione
18 luglio 2026 18:00
Finisce giù dal centro di accoglienza, grave 17enne -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Paura nella notte a Battipaglia, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato dal primo piano di una struttura di accoglienza situata in via Rosa Jemma. L'episodio si è verificato nelle scorse ore e ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i volontari del Vopi, che hanno prestato le prime cure al giovane e hanno provveduto a stabilizzarlo prima del trasferimento in ospedale.

Il 17enne è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia, dove è stato preso in carico dal personale medico per tutti gli accertamenti necessari e per valutare l'entità delle lesioni riportate.

Secondo una prima valutazione dei sanitari, il ragazzo avrebbe riportato un trauma a un arto inferiore. Le sue condizioni sono ora sotto osservazione, mentre proseguono gli accertamenti clinici.

Restano ancora da chiarire le cause della caduta e la dinamica dell'accaduto. Gli elementi raccolti nelle prossime ore potranno consentire di ricostruire con maggiore precisione quanto avvenuto all'interno della struttura. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'episodio.

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