Fiamme sul Vesuvio, una volontaria evita il peggio

dalla propria abitazione ha notato il fumo e il bagliore provocato dall’incendio e ha immediatamente attivato la catena dei soccorsi

Un incendio è divampato all’interno dell’area del Parco Nazionale del Vesuvio, nel territorio di Boscotrecase, ma il tempestivo avvistamento del rogo ha permesso di limitare i danni e impedire che le fiamme potessero propagarsi in modo incontrollato. A dare l’allarme è stata una volontaria impegnata nelle attività di sorveglianza ambientale del territorio vesuviano, che dalla propria abitazione ha notato il fumo e il bagliore provocato dall’incendio e ha immediatamente attivato la catena dei soccorsi.



La segnalazione immediata ha consentito l’intervento coordinato delle squadre antincendio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori specializzati della SMA, i carabinieri forestali e i volontari della protezione civile dell’associazione Primaurora, che hanno lavorato per circoscrivere il fronte delle fiamme e mettere in sicurezza la zona.



Il rogo aveva interessato una superficie composta da vegetazione boschiva e macchia mediterranea, un’area particolarmente vulnerabile all’interno del parco. L’azione rapida degli operatori ha evitato che l’incendio potesse raggiungere dimensioni più ampie, salvaguardando una parte significativa del patrimonio naturale presente.



Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore. Nel tardo pomeriggio l’emergenza è stata dichiarata conclusa, ma le squadre sono rimaste impegnate nelle attività di bonifica per eliminare eventuali punti ancora caldi e scongiurare la ripresa del fuoco.



L’episodio evidenzia ancora una volta quanto siano fondamentali il controllo costante del territorio e la collaborazione tra volontari, enti e forze operative nella prevenzione degli incendi boschivi, soprattutto nei mesi estivi caratterizzati da temperature elevate e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme.