Fiamme e spari contro la serranda di un negozio di prossima apertura

Al momento non viene esclusa l'ipotesi dolosa, mentre sono in corso ulteriori verifiche

Indagini in corso a Villaricca, dove nella notte un incendio ha danneggiato un'attività commerciale di prossima apertura situata in corso Europa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villaricca e della sezione operativa di Marano per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti. Le fiamme hanno interessato una delle serrande dell'esercizio, provocando danni alla struttura. Durante il sopralluogo, i militari dell'Arma hanno inoltre individuato su un'altra serranda quattro fori, ritenuti verosimilmente riconducibili a colpi d'arma da fuoco.



Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'episodio ha destato forte preoccupazione per le modalità con cui si è verificato.



I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertarne la matrice. Al momento non viene esclusa l'ipotesi dolosa, mentre sono in corso ulteriori verifiche e l'analisi di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per individuare i responsabili.