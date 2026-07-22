Ferito con un grosso mattone durante una lite
Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto
Momenti di tensione nella serata di ieri nella zona della stazione ferroviaria di Battipaglia, dove una discussione tra due persone è degenerata in un’aggressione. L’episodio si è verificato nella piazzetta antistante lo scalo ferroviario, attirando l’attenzione di residenti e passanti. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due uomini avrebbero iniziato a discutere per motivi non ancora chiariti. Il confronto sarebbe poi rapidamente sfociato nella violenza.
Uno dei due, un cittadino di nazionalità marocchina, avrebbe raccolto un mattone trovato sul posto e avrebbe colpito l’altro uomo. La vittima è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto sul luogo dell’aggressione.
Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e si è reso necessario il ricovero.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia con due pattuglie. I militari hanno fermato il presunto responsabile e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, verificare le cause della lite e accertare eventuali responsabilità. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.