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Ferito con un grosso mattone durante una lite

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto

A cura di Redazione
22 luglio 2026 18:30
Ferito con un grosso mattone durante una lite -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Momenti di tensione nella serata di ieri nella zona della stazione ferroviaria di Battipaglia, dove una discussione tra due persone è degenerata in un’aggressione. L’episodio si è verificato nella piazzetta antistante lo scalo ferroviario, attirando l’attenzione di residenti e passanti. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due uomini avrebbero iniziato a discutere per motivi non ancora chiariti. Il confronto sarebbe poi rapidamente sfociato nella violenza.

Uno dei due, un cittadino di nazionalità marocchina, avrebbe raccolto un mattone trovato sul posto e avrebbe colpito l’altro uomo. La vittima è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto sul luogo dell’aggressione.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e si è reso necessario il ricovero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia con due pattuglie. I militari hanno fermato il presunto responsabile e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, verificare le cause della lite e accertare eventuali responsabilità. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

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