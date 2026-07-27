Fantacalcio Sarnese 2.0: la nuova stagione è pronta a partire con tante soluzioni

Per la stagione 2026/27 sarà possibile scegliere tra diverse formule di partecipazione, pensate per adattarsi alle esigenze e alle preferenze di ogni fantallenatore

Il Fantacalcio Sarnese 2.0 si prepara a vivere una nuova stagione all’insegna della passione, della competizione e dell’innovazione. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il progetto torna con un format rinnovato, caratterizzato da nuove competizioni e numerose possibilità di partecipazione per tutti gli appassionati di fantacalcio. Nato dalla passione per il calcio e con la volontà di creare un’esperienza sempre più organizzata e coinvolgente, il Fantacalcio Sarnese 2.0 mantiene il suo spirito originale: passione vera e zero lucro, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un campionato ricco di sfide, strategie e premi garantiti durante tutta la stagione.



Per la stagione 2026/27 sarà possibile scegliere tra diverse formule di partecipazione, pensate per adattarsi alle esigenze e alle preferenze di ogni fantallenatore. La Lega Premium rappresenta la proposta più completa della nuova stagione. Con una quota di 85 euro per l’andata e 85 euro per il ritorno, offre la possibilità di disputare due fantacalci in uno, con due squadre, due fasi di gioco e due premiazioni. La prima parte della competizione si svolgerà fino alla 17esima giornata di campionato, con l’assegnazione dei primi premi. Successivamente sarà previsto un reset totale della classifica: verranno azzerati i punti, tutti i giocatori saranno svincolati e ogni partecipante potrà ricostruire la propria squadra da zero. La seconda fase ripartirà quindi con nuove rose, nuove strategie e nuovi obiettivi fino alla conclusione del campionato, con ulteriori premi finali.



La Lega Medium, con una quota di partecipazione di 70 euro, offrirà una competizione a girone unico pensata per chi desidera affrontare una stagione completa in un contesto equilibrato e competitivo. La Lega Economy, con una quota di 30 euro, rappresenterà invece la soluzione più accessibile per chi vuole partecipare al Fantacalcio Sarnese 2.0 con un investimento contenuto, mantenendo comunque il piacere della sfida e della competizione.



Per chi desidera partecipare a più competizioni sono stati introdotti anche diversi pacchetti abbonamento, studiati per garantire maggiore convenienza. Il Pacchetto Completo comprende Premium Andata, Premium Ritorno, Medium ed Economy, con una quota di 250 euro anziché 270 euro, per un costo medio di 62,50 euro a competizione. Il Pacchetto Premium + Medium include Premium Andata, Premium Ritorno e Medium al costo di 210 euro anziché 240 euro. Il Pacchetto Premium + Economy comprende Premium Andata, Premium Ritorno ed Economy con una quota complessiva di 190 euro anziché 200 euro. Il Pacchetto Medium + Economy permette invece di partecipare alle due competizioni con una quota di 100 euro.



La nuova stagione del Fantacalcio Sarnese 2.0 punta quindi sulla massima flessibilità, offrendo a ogni partecipante la possibilità di scegliere il proprio percorso di gioco. Più competizioni, più squadre e più occasioni per mettersi alla prova aumentano le possibilità di vivere una stagione da protagonista e di conquistare i premi messi in palio.



Con un’organizzazione sempre più innovativa e un numero crescente di competizioni, il Fantacalcio Sarnese 2.0 si conferma come una realtà in continua crescita, pronta a regalare una nuova stagione di emozioni e sfide.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Nino al numero 320 279 7730 o visitare la pagina social.