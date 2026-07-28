Fanno saltare il bancomat in aria, ma scappano via

Gli investigatori stanno ora lavorando per individuare il percorso seguito dai banditi e raccogliere ogni elemento utile

Un forte boato ha interrotto il silenzio della notte a Limatola, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico di una banca in via San Rocco. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 2.30, quando i banditi hanno fatto esplodere l’ATM della filiale locale di Intesa Sanpaolo utilizzando la cosiddetta tecnica della “marmotta”. L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura dell’istituto di credito, svegliando numerosi residenti della zona che hanno immediatamente lanciato l’allarme dopo aver udito il fragore.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno effettuato i primi accertamenti e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto e risalire agli autori.Secondo una prima ricostruzione, il colpo potrebbe però non aver fruttato alcun bottino. Il sistema di sicurezza installato all’interno dello sportello automatico avrebbe infatti neutralizzato le banconote presenti nella cassa, rendendole inutilizzabili e impedendo ai ladri di portare via il denaro.Dopo l’esplosione, i responsabili si sarebbero allontanati rapidamente dalla zona senza riuscire a impossessarsi dei contanti. Gli investigatori stanno ora lavorando per individuare il percorso seguito dai banditi e raccogliere ogni elemento utile.Un contributo importante potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale, che avrebbero immortalato il veicolo utilizzato durante la fuga. I filmati sono al vaglio degli inquirenti e potrebbero fornire indicazioni decisive per identificare i componenti della banda.Le indagini proseguono per fare luce sull’episodio e verificare eventuali collegamenti con altri assalti compiuti con modalità simili nel territorio campano.