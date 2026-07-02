Famiglia va via senza pagare il sushi: ma loro mostrano lo scontrino

Secondo il loro racconto, la cena consumata sabato sera sarebbe stata regolarmente pagata con carta

A Quarto, in provincia di Napoli, una coppia si dice profondamente indignata dopo essere finita al centro di una segnalazione social che li accusava di non aver pagato un conto in un ristorante giapponese della zona. I due coniugi, Rosa e il marito, sostengono invece di essere stati coinvolti in un errore di identificazione. Dopo la diffusione online di un post del locale Takara Sushi, che li indicava come responsabili del mancato saldo e allegava anche alcune immagini della loro presenza nel ristorante (con il figlio minore), la famiglia ha chiesto chiarimenti e una rettifica pubblica.



Secondo il loro racconto, la cena consumata sabato sera sarebbe stata regolarmente pagata con carta, per un importo di circa 120 euro, come dimostrerebbe anche la ricevuta. L’equivoco nascerebbe, a loro dire, dalla confusione con un altro tavolo presente nella stessa serata.



La donna ha spiegato che le foto diffuse online riguarderebbero il momento dell’ingresso nel locale e non l’uscita, precisando inoltre che successivamente lei e il figlio si sarebbero allontanati dalla sala mentre il marito era rimasto nei pressi dell’attività. Proprio quella sovrapposizione di situazioni avrebbe generato l’errore.



La famiglia chiede ora che il ristorante rimuova ogni riferimento che li riguarda e pubblichi una smentita ufficiale, sottolineando il disagio causato soprattutto per la presenza del bambino nelle immagini circolate. Dopo un primo contatto, il locale avrebbe già provveduto a togliere il post, ma la vicenda per i diretti interessati non sarebbe comunque chiusa.