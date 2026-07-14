Evade per una birra, ma investe ragazzo in scooter

Dopo aver raccolto la testimonianza del giovane coinvolto nell'incidente, i Carabinieri hanno raggiunto l'appartamento dell'uomo

Ha lasciato la propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari per andare a bere una birra, ma durante il tragitto è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale è stato ferito un 17enne. È accaduto a Melito di Napoli, dove un 46enne è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di evasione e omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione in sella a uno scooter privo di targa. Dopo pochi metri, in via dello Zodiaco, il mezzo si è scontrato con lo scooter guidato da un ragazzo di 17 anni.



Dopo l'impatto, il 46enne avrebbe chiesto al giovane di non allertare le forze dell'ordine, per poi allontanarsi dal luogo dell'incidente. Il ragazzo, sotto shock, ha contattato i genitori, che hanno raggiunto il posto insieme ad altri residenti. Poco dopo, l'uomo sarebbe tornato, chiedendo anche ai familiari del minorenne di non presentare denuncia.



Nel frattempo, un passante aveva già richiesto l'intervento dei Carabinieri. Alla vista dei militari, il 46enne si è nuovamente allontanato, rifugiandosi nella propria abitazione.



Dopo aver raccolto la testimonianza del giovane coinvolto nell'incidente, i Carabinieri hanno raggiunto l'appartamento dell'uomo. Inizialmente il 46enne avrebbe negato di essersi allontanato dai domiciliari, salvo poi ammettere le proprie responsabilità. Nel giardino dell'abitazione i militari hanno rinvenuto anche lo scooter, risultato privo di targa.



Il 17enne, soccorso dal personale del 118, ha riportato ferite lievi e non è in gravi condizioni.



Al termine degli accertamenti, il 46enne è stato arrestato con le accuse di evasione e omissione di soccorso. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.