Evade dal Vesuviano per andare dalla ex a Capri

Temendo una nuova aggressione, la donna ha contattato il comandante della stazione dei Carabinieri

Ha lasciato la propria abitazione all'alba, nonostante fosse agli arresti domiciliari, per raggiungere Capri e rintracciare l'ex compagna. La fuga si è conclusa con un nuovo arresto per un 31enne originario del Napoletano, accusato di atti persecutori ed evasione. L'uomo, già sottoposto ai domiciliari dopo una presunta aggressione ai danni della stessa donna avvenuta nei mesi scorsi, si è imbarcato nelle prime ore del mattino diretto sull'isola. Intorno alle 5.30 è arrivato a Capri e, poco dopo, si è presentato davanti all'abitazione della 30enne, residente a Ercolano ma temporaneamente ospitata nella zona di Marina Grande, iniziando a bussare con insistenza.



Temendo una nuova aggressione, la donna ha contattato il comandante della stazione dei Carabinieri di Capri, raccontando quanto stava accadendo. Nei giorni precedenti, secondo quanto ricostruito, avrebbe ricevuto numerosi messaggi inviati tramite profili falsi, nei quali il 31enne alternava richieste di riconciliazione a frasi minacciose.



Ricevuta la segnalazione, il comandante, libero dal servizio, si è messo immediatamente alla ricerca dell'uomo. Dopo averlo individuato all'interno di un bar, è riuscito a trattenerlo con un pretesto fino all'arrivo dei militari, che lo hanno bloccato e condotto in caserma.



Per il 31enne sono così scattate le manette con l'accusa di atti persecutori aggravati dalla precedente relazione sentimentale con la vittima. Dovrà rispondere anche del reato di evasione per essersi allontanato dall'abitazione in cui stava scontando la misura cautelare.