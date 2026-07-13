Esplode una caldaia, trema tutto il rione

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai carabinieri

Attimi di paura nella tarda serata di ieri a Solofra, in provincia di Avellino, dove una violenta esplosione ha scosso un'abitazione di via Sorbo Sottano. A provocare il boato, secondo le prime informazioni, sarebbe stata la caldaia dell'immobile, esplosa per cause ancora in fase di accertamento. Il fragore è stato avvertito distintamente anche nelle abitazioni vicine, spingendo numerosi residenti a riversarsi in strada, temendo conseguenze ben più gravi. Per alcuni istanti si è temuto che all'interno dell'edificio potessero esserci persone ferite o addirittura intrappolate.



L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai carabinieri. I soccorritori hanno effettuato una rapida ricognizione dell'abitazione per verificare la presenza di eventuali persone coinvolte e valutare la stabilità della struttura.



Fortunatamente l'esplosione non ha provocato feriti. I danni hanno interessato principalmente l'immobile e l'impianto coinvolto, ma nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze fisiche.



I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, isolando l'impianto danneggiato e verificando che non vi fossero ulteriori rischi per gli abitanti della casa e delle abitazioni circostanti.



Sono ora in corso gli accertamenti tecnici per chiarire l'origine dell'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio vi è un possibile malfunzionamento della caldaia o dell'impianto collegato, ma saranno le verifiche dei tecnici a stabilire con precisione le cause dell'incidente.



L'episodio avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Solo il caso ha evitato conseguenze ben più pesanti, mentre resta lo spavento per i residenti della zona, richiamati in strada dal forte boato che ha interrotto la tranquillità della serata.