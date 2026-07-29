Esplode pneumatico sulla Nola-Villa Literno, 5 feriti

Il veicolo ha iniziato a sbandare, urtando più volte contro le barriere della carreggiata prima di arrestarsi al centro della strada

Momenti di paura nella serata di ieri lungo la strada Nola-Villa Literno, dove un grave incidente stradale ha coinvolto un'unica autovettura. Il bilancio è di cinque persone ferite, tutte soccorse dopo essere rimaste incastrate nell'abitacolo. L'incidente si è verificato intorno alle 20:30 nei pressi dello svincolo di Gricignano. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe perso il controllo in seguito allo scoppio di uno pneumatico. Il veicolo ha iniziato a sbandare, urtando più volte contro le barriere della carreggiata prima di arrestarsi al centro della strada.Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, giunte dai distaccamenti di Aversa e Marcianise. All'arrivo dei soccorritori, i cinque occupanti erano ancora all'interno dell'auto e non riuscivano a uscire autonomamente a causa delle lamiere deformate.I vigili del fuoco hanno utilizzato le attrezzature oleodinamiche per aprire l'abitacolo e liberare uno dopo l'altro i feriti, affidandoli poi al personale sanitario del 118.Per l'emergenza sono state impiegate cinque ambulanze, che hanno trasportato i feriti negli ospedali della zona per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le loro condizioni di salute.Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata, consentendo successivamente il recupero dell'auto e il graduale ripristino della circolazione.Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, che dovranno confermare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo.