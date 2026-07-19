Esalazioni da cloro in piscina, bimbo di 5 anni in codice rosso

Il bilancio totale è di otto persone rimaste intossicate

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Mentana, alle porte di Roma, dove un circolo sportivo è stato evacuato dopo una fuoriuscita di esalazioni di cloro provenienti dalla piscina. L'allarme è scattato intorno alle 15.30, quando diversi bagnanti hanno iniziato ad accusare malori. Il bilancio è di otto persone rimaste intossicate, tra cui un bambino di 5 anni soccorso in codice rosso. Altri quattro minorenni, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, mentre gli altri coinvolti hanno riportato sintomi più lievi.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato i rilievi riscontrando un'elevata concentrazione di cloro nell'aria. Secondo le prime verifiche, sarebbero state proprio le esalazioni del prodotto chimico utilizzato per il trattamento dell'acqua della piscina a provocare le intossicazioni.



Per motivi di sicurezza è stata disposta l'immediata evacuazione dell'impianto, con circa cinquanta persone fatte allontanare dall'area. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso per consentire gli accertamenti tecnici e la messa in sicurezza della struttura.



Il bambino di 5 anni è stato trasferito all'ospedale Sant'Andrea di Roma, mentre gli altri feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.



Presenti anche i carabinieri, che insieme ai vigili del fuoco stanno ricostruendo quanto accaduto e verificando le cause che hanno provocato la dispersione delle esalazioni di cloro.