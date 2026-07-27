Entra nel cortile di una casa e devasta tutto

La pattuglia dei carabinieri è arrivata rapidamente sul posto e ha bloccato l'uomo prima che potesse accedere all'abitazione

Momenti di paura in una zona residenziale di Torre del Greco, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale dopo essersi introdotto all'interno della proprietà privata di una donna. Il protagonista della vicenda, un cittadino nigeriano senza fissa dimora, già conosciuto dalle forze dell'ordine e risultato irregolare sul territorio italiano, avrebbe agito in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo avrebbe scavalcato l'accesso all'abitazione di una 56enne entrando nel cortile privato. Una volta all'interno della proprietà avrebbe iniziato a danneggiare alcuni arredi da giardino, creando una situazione di forte allarme per la residente.La situazione è poi degenerata quando il 32enne avrebbe tentato di forzare la porta finestra dell'abitazione, cercando di entrare all'interno della casa. La donna, spaventata, ha immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine attraverso una chiamata al numero di emergenza 112.La pattuglia dei carabinieri è arrivata rapidamente sul posto e ha bloccato l'uomo prima che potesse accedere all'abitazione. Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del giudizio.Nei suoi confronti sono state contestate le ipotesi di reato di violenza privata e violazione di domicilio. Le indagini proseguiranno per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e valutare tutti gli elementi raccolti dai militari intervenuti.