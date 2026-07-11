Emanuele muore in un incidente a 32 anni

La tragedia assume contorni ancora più drammatici perché Emanuele e la sorella erano già stati colpiti, negli anni scorsi, dalla prematura perdita dei genitori

Profondo cordoglio a Mondragone per la tragica scomparsa di Emanuele Bertolino, 32 anni, originario della cittadina del litorale casertano e da tempo residente a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dove viveva e lavorava. Il giovane ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì lungo la via per Spilamberto, nel territorio di San Cesario sul Panaro. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, Emanuele era in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull'asfalto. L'impatto si è rivelato fatale e, nonostante l'intervento dei soccorritori, per il 32enne non è stato possibile fare nulla.



Il dolore della comunità di Mondragone



La notizia della morte del giovane ha suscitato profonda commozione nella sua città d'origine, dove vivono ancora la sorella Ilaria e numerosi familiari. In tanti hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia, ricordando Emanuele come un ragazzo conosciuto e benvoluto.



In segno di rispetto e partecipazione al lutto, la parrocchia di San Michele Arcangelo e il Comitato Festa hanno deciso di sospendere la tradizionale "Cena contadina", prevista per sabato sera, invitando la cittadinanza a stringersi attorno ai familiari del giovane in questo momento di grande dolore.



Il messaggio delle istituzioni



Anche il presidente del Consiglio comunale di Mondragone, Vincenzo Corvino, ha espresso il proprio cordoglio a nome personale e dell'intera assise cittadina.



«Esprimo il più sincero e commosso cordoglio per la scomparsa di Emanuele. Un lutto che colpisce profondamente l'intera comunità», ha dichiarato, manifestando vicinanza alla sorella Ilaria e a tutti i familiari.



Una famiglia già segnata dal dolore



La tragedia assume contorni ancora più drammatici perché Emanuele e la sorella erano già stati colpiti, negli anni scorsi, dalla prematura perdita dei genitori. Una nuova prova durissima che ha profondamente scosso quanti conoscevano la famiglia Bertolino.



Nel frattempo proseguono gli accertamenti delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo della motocicletta.