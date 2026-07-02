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Eav, l'era De Gregorio è ai saluti finali

Tra i progetti più rilevanti figura anche il rinnovo della flotta ferroviaria della Circumvesuviana

A cura di Redazione
02 luglio 2026 08:00
Eav, l'era De Gregorio è ai saluti finali -
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Attualità
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Si avvicina una svolta ai vertici dell’Ente Autonomo Volturno, dove si profila un cambio di guida dopo circa dieci anni di gestione affidata a Umberto De Gregorio. Secondo quanto emerge, la nuova fase voluta dalla futura amministrazione regionale punterebbe a una riorganizzazione profonda della società, con l’ipotesi di introdurre la figura di un amministratore unico al posto dell’attuale assetto, attraverso una modifica dello statuto. In questo scenario, tra i nomi circolati per la successione compare quello di Pietro Diamantini, manager con esperienza nel settore ferroviario.

La fase di transizione, però, non è ancora conclusa. L’assemblea prevista nei giorni scorsi è stata rinviata all’8 luglio, segno che restano ancora nodi da sciogliere prima della definizione dell’assetto definitivo.

Le distanze tra le parti riguarderebbero diversi aspetti. Oltre a questioni di natura economica, pesa anche il tema del riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni, con l’ex vertice che rivendica il risanamento dell’azienda e il percorso di rinnovamento avviato, tra cui il potenziamento del parco mezzi e gli investimenti sul trasporto su gomma e su ferro.

Tra i progetti più rilevanti figura anche il rinnovo della flotta ferroviaria della Circumvesuviana, con la consegna dei nuovi treni Stadler ancora in corso: su quaranta convogli previsti, ne sono stati consegnati finora dodici, mentre il resto è atteso nei prossimi anni.

La vicenda si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione delle società partecipate regionali, che punta a una razionalizzazione della governance e a una revisione complessiva degli assetti gestionali.

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