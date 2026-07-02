Eav, l'era De Gregorio è ai saluti finali

Tra i progetti più rilevanti figura anche il rinnovo della flotta ferroviaria della Circumvesuviana

Si avvicina una svolta ai vertici dell’Ente Autonomo Volturno, dove si profila un cambio di guida dopo circa dieci anni di gestione affidata a Umberto De Gregorio. Secondo quanto emerge, la nuova fase voluta dalla futura amministrazione regionale punterebbe a una riorganizzazione profonda della società, con l’ipotesi di introdurre la figura di un amministratore unico al posto dell’attuale assetto, attraverso una modifica dello statuto. In questo scenario, tra i nomi circolati per la successione compare quello di Pietro Diamantini, manager con esperienza nel settore ferroviario.



La fase di transizione, però, non è ancora conclusa. L’assemblea prevista nei giorni scorsi è stata rinviata all’8 luglio, segno che restano ancora nodi da sciogliere prima della definizione dell’assetto definitivo.



Le distanze tra le parti riguarderebbero diversi aspetti. Oltre a questioni di natura economica, pesa anche il tema del riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni, con l’ex vertice che rivendica il risanamento dell’azienda e il percorso di rinnovamento avviato, tra cui il potenziamento del parco mezzi e gli investimenti sul trasporto su gomma e su ferro.



Tra i progetti più rilevanti figura anche il rinnovo della flotta ferroviaria della Circumvesuviana, con la consegna dei nuovi treni Stadler ancora in corso: su quaranta convogli previsti, ne sono stati consegnati finora dodici, mentre il resto è atteso nei prossimi anni.



La vicenda si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione delle società partecipate regionali, che punta a una razionalizzazione della governance e a una revisione complessiva degli assetti gestionali.