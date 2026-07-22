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Drone vola intorno al carcere, individuato dalla Penitenziaria

Seguendo il filo per diversi metri, i poliziotti sono arrivati fino a un albero, dove era rimasto impigliato un involucro in plastica trasparente

A cura di Redazione
22 luglio 2026 14:30
Drone vola intorno al carcere, individuato dalla Penitenziaria -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Un intervento nato dalla segnalazione del sorvolo di un drone nei pressi del carcere di Salerno ha portato al ritrovamento di un pacchetto contenente droga e telefoni cellulari, probabilmente destinato a essere introdotto all'interno della struttura penitenziaria. L'episodio si è verificato nei pressi del penitenziario salernitano, dove è stato segnalato il passaggio di un drone che, successivamente, sarebbe atterrato nelle vicinanze del cantiere del nuovo ospedale.

A seguito della segnalazione, la Polizia di Stato ha inviato sul posto una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante la perlustrazione dell'area, gli agenti hanno notato, nei pressi di un istituto scolastico, un particolare elemento sospetto: un filo di colore verde che attraversava la strada.

Seguendo il filo per diversi metri, i poliziotti sono arrivati fino a un albero, dove era rimasto impigliato un involucro in plastica trasparente. All'interno del pacchetto sono stati trovati diversi oggetti e sostanze ritenuti compatibili con un tentativo di introduzione illecita all'interno del carcere.

Il materiale è stato recuperato e trasferito presso il laboratorio della Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici. Dagli esami preliminari è emerso che il pacco conteneva tre telefoni cellulari, 248 grammi di hashish e 7,8 grammi di cocaina.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Gli investigatori stanno ora effettuando ulteriori verifiche per ricostruire la provenienza del pacco, identificare eventuali responsabili e chiarire il collegamento con il sorvolo del drone segnalato in precedenza.

L'episodio riporta l'attenzione sul fenomeno dell'utilizzo di droni per tentare di introdurre all'interno degli istituti penitenziari telefoni cellulari e sostanze vietate, una pratica sulla quale le forze dell'ordine mantengono alta l'attenzione attraverso specifici servizi di controllo.

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