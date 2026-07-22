Drone vola intorno al carcere, individuato dalla Penitenziaria

Seguendo il filo per diversi metri, i poliziotti sono arrivati fino a un albero, dove era rimasto impigliato un involucro in plastica trasparente

Un intervento nato dalla segnalazione del sorvolo di un drone nei pressi del carcere di Salerno ha portato al ritrovamento di un pacchetto contenente droga e telefoni cellulari, probabilmente destinato a essere introdotto all'interno della struttura penitenziaria. L'episodio si è verificato nei pressi del penitenziario salernitano, dove è stato segnalato il passaggio di un drone che, successivamente, sarebbe atterrato nelle vicinanze del cantiere del nuovo ospedale.



A seguito della segnalazione, la Polizia di Stato ha inviato sul posto una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante la perlustrazione dell'area, gli agenti hanno notato, nei pressi di un istituto scolastico, un particolare elemento sospetto: un filo di colore verde che attraversava la strada.



Seguendo il filo per diversi metri, i poliziotti sono arrivati fino a un albero, dove era rimasto impigliato un involucro in plastica trasparente. All'interno del pacchetto sono stati trovati diversi oggetti e sostanze ritenuti compatibili con un tentativo di introduzione illecita all'interno del carcere.



Il materiale è stato recuperato e trasferito presso il laboratorio della Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici. Dagli esami preliminari è emerso che il pacco conteneva tre telefoni cellulari, 248 grammi di hashish e 7,8 grammi di cocaina.



Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Gli investigatori stanno ora effettuando ulteriori verifiche per ricostruire la provenienza del pacco, identificare eventuali responsabili e chiarire il collegamento con il sorvolo del drone segnalato in precedenza.



L'episodio riporta l'attenzione sul fenomeno dell'utilizzo di droni per tentare di introdurre all'interno degli istituti penitenziari telefoni cellulari e sostanze vietate, una pratica sulla quale le forze dell'ordine mantengono alta l'attenzione attraverso specifici servizi di controllo.