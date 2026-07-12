Droga del clan, sequestro da 48 chili

La perquisizione è stata quindi estesa al box, dove gli agenti hanno scoperto, nascosti in modo accurato, numerosi involucri contenenti sostanza stupefacente

Un maxi sequestro di droga ha portato all'arresto di un uomo di 54 anni a Napoli. La Polizia di Stato ha fermato il soggetto con l'accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo aver rinvenuto all'interno di un box un ingente quantitativo di hashish. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Durante il pattugliamento in via Villa San Giovanni, i poliziotti hanno notato un uomo muoversi con atteggiamento sospetto nei pressi di un box.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 54enne si sarebbe guardato intorno con fare guardingo prima di aprire la porta del locale. Un comportamento che ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.



Durante la verifica, l'uomo è stato trovato in possesso di 520 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Una somma ritenuta compatibile con un'attività di spaccio e sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti.



La perquisizione è stata quindi estesa al box, dove gli agenti hanno scoperto, nascosti in modo accurato, numerosi involucri contenenti sostanza stupefacente. Complessivamente sono stati sequestrati 480 involucri di hashish, per un peso totale di circa 48 chilogrammi.



La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre il 54enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.



L'operazione rientra nelle attività di contrasto della Polizia di Stato alla diffusione delle sostanze stupefacenti sul territorio cittadino, con particolare attenzione ai luoghi utilizzati per lo stoccaggio e la successiva distribuzione della droga destinata al mercato illegale.