"Dovete curare prima me", e aggredisce tutti nel pronto soccorso

L'uomo è stato arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Notte movimentata al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver creato disordini all'interno del presidio sanitario e aver aggredito gli agenti intervenuti. L'intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa riguardante la presenza di una persona particolarmente agitata all'interno del pronto soccorso. Sul posto sono arrivati gli agenti dei Commissariati Montecalvario e Dante, impegnati nel servizio di controllo del territorio.Secondo quanto ricostruito, il 38enne avrebbe interrotto il regolare svolgimento dell'attività sanitaria, pretendendo di essere visitato prima degli altri pazienti in attesa. Il suo comportamento avrebbe rallentato l'esecuzione di diversi accertamenti medici, creando disagi al personale e agli utenti presenti.Un medico ha riferito ai poliziotti che l'uomo, con il suo atteggiamento, stava impedendo il normale funzionamento del pronto soccorso. Gli agenti sono inizialmente riusciti a riportarlo alla calma, consentendo al personale sanitario di completare la visita.Dopo essere stato sottoposto agli accertamenti e dimesso, però, il 38enne avrebbe ripreso a comportarsi in modo aggressivo. Secondo quanto riferito dalla Polizia, avrebbe rivolto insulti agli agenti e opposto resistenza al loro intervento, rendendo necessario bloccarlo al termine di una colluttazione.L'uomo è stato quindi arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti sono stati contestati anche i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.L'episodio riaccende l'attenzione sulle aggressioni e sui disordini che sempre più frequentemente interessano i pronto soccorso, mettendo a rischio il lavoro del personale sanitario e delle forze dell'ordine impegnate a garantire sicurezza e continuità nell'assistenza ai pazienti.