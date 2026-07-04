Donna trascinata dalla risacca, i bagnini riescono a salvarla

L’intervento tempestivo ha permesso di evitare conseguenze più gravi

A Paestum, lungo il litorale tra il Lido Nettuno e il Lido Cerere, una donna è stata tratta in salvo in mare grazie al pronto intervento di più bagnini in servizio nella zona. Il salvataggio è avvenuto in mattinata, intorno alle 10.30, e ha evitato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. La donna, di origine straniera, si trovava in acqua nei pressi di una spiaggia libera quando è stata improvvisamente sorpresa dalla corrente e dalla risacca. In pochi istanti la forza del mare l’ha trascinata al largo, impedendole di rientrare autonomamente verso riva.



Resisi conto della situazione di pericolo, i bagnini presenti nei lidi adiacenti sono intervenuti immediatamente. Francesco Liberti, Davide Mirarchi e Giorgio Avallone dello stabilimento Nettuno, insieme a Oreste Sabia del lido Nausicaa e Salvatore Tedesco del lido Cerere, hanno collaborato in un’azione rapida e coordinata.



Con grande sangue freddo e professionalità, si sono tuffati in mare raggiungendo la bagnante e riuscendo a riportarla a riva in sicurezza. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare conseguenze più gravi.



La donna, una volta riportata sulla battigia, è apparsa in buone condizioni generali e non ha avuto bisogno di cure mediche. Il salvataggio ha messo in evidenza ancora una volta il ruolo fondamentale dei bagnini nella prevenzione e gestione delle emergenze in mare.