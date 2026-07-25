Donna senza biglietto rompe la testa al controllore

Nell'impatto il lavoratore avrebbe riportato un trauma alla testa, rendendo necessario l'intervento dei sanitari

Ancora un episodio di violenza ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale. A Nocera Inferiore, nel Salernitano, un controllore di Busitalia è stato aggredito mentre stava svolgendo una normale attività di verifica dei titoli di viaggio a bordo di un autobus della linea 80. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, durante il servizio ordinario del mezzo. Secondo quanto denunciato dalla Uiltrasporti Campania, il dipendente avrebbe chiesto a una passeggera di mostrare il biglietto, come previsto dalle procedure di controllo. La donna, risultata priva del titolo di viaggio, avrebbe reagito in modo aggressivo nei confronti dell'operatore.La situazione sarebbe degenerata nei pressi di una fermata, dove, secondo la ricostruzione fornita dal sindacato, la passeggera avrebbe spinto il controllore provocandone la caduta. Nell'impatto il lavoratore avrebbe riportato un trauma alla testa, rendendo necessario l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto per prestare le prime cure.L'episodio ha immediatamente riacceso il dibattito sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico, spesso esposti a situazioni di tensione durante lo svolgimento delle proprie mansioni. A denunciare quanto accaduto è stato Pierino Ferraiuolo, segretario generale della Uiltrasporti Campania, che ha espresso solidarietà al dipendente coinvolto e ha chiesto interventi più incisivi per prevenire nuovi episodi di violenza."Le aggressioni al personale di front line non sono più tollerabili", ha dichiarato il rappresentante sindacale, sottolineando la necessità di un impegno comune tra aziende di trasporto, istituzioni e forze dell'ordine. Secondo la Uiltrasporti, servono misure concrete per garantire maggiore protezione a chi ogni giorno opera a contatto diretto con l'utenza e assicura un servizio fondamentale per migliaia di cittadini.Il caso di Nocera Inferiore si aggiunge alla lunga lista di episodi di aggressione denunciati negli ultimi anni ai danni di autisti, controllori e personale del trasporto pubblico. Situazioni che spesso nascono durante semplici verifiche o contestazioni e che possono rapidamente trasformarsi in momenti di forte pericolo per i lavoratori.Ora saranno gli accertamenti a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità. Resta però alta l'attenzione dei sindacati, che tornano a chiedere strumenti più efficaci per tutelare gli operatori e riportare sicurezza sui mezzi pubblici.